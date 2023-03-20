SON DAKİKA | TOKİ İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim"de arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada arsa kura çekilişlerinin 20-27 Mart tarihleri arasında 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için gerçekleştirileceği, iş yerleri için ise 23 Mart tarihinde 5 ilde 417 hak sahibi için gerçekleştirileceği açıklandı.