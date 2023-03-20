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Haberler Galeri SON DAKİKA | TOKİ İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

SON DAKİKA | TOKİ İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim"de arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada arsa kura çekilişlerinin 20-27 Mart tarihleri arasında 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için gerçekleştirileceği, iş yerleri için ise 23 Mart tarihinde 5 ilde 417 hak sahibi için gerçekleştirileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:47
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SON DAKİKA | İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projeleri kapsamında kura çekimleri devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin ardından ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

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SON DAKİKA | İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor.

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SON DAKİKA | İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

Yine bu arada İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak.

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SON DAKİKA | TOKİ İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

"'İLK İŞ YERİM' İÇİN 2'NCİ ETAP KURALARI BAŞLADI"
"İlk İş Yerim" ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Kuralar şu illerde gerçekleştirilecek:

23 Mart 2023: Sivas Merkez 195
23 Mart 2023: Afyonkarahisar Başmakçı 24
23 Mart 2023: Aksaray Eskil 76
23 Mart 2023: Denizli Babadağ 58
23 Mart 2023: İzmir Kemalpaşa 64