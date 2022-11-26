TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

TOKİ Malatya sonuç listesi yayımlandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Bugün saat 10:00'da gerçekeleşecek olan Malatya kura çekimi sonuçları araştırılıyor. Peki Malatya'nın Merkez ve Darende ilçelerinin kura isim listesi yayımlandı mı?