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Haberler Galeri TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

TOKİ Malatya sonuç listesi yayımlandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Bugün saat 10:00'da gerçekeleşecek olan Malatya kura çekimi sonuçları araştırılıyor. Peki Malatya'nın Merkez ve Darende ilçelerinin kura isim listesi yayımlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:19
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TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında bugün saat 10:00'da Malatya kura çekimi başladı. Malatya'da toplam 11 ilçenin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi 26-28 Kasım aralığında gerçekleşecek. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? Malatya, Merkez, Darende kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Malatya kura sonuçları nereden öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Malatya TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

11 ilçede toplamda 2 bin 791 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Malatya kura çekilişi 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

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TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

26 Kasım: Merkez, Darende

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TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi

27 Kasım: Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan