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Haberler Galeri TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Diyarbakır ilinin Merkez ilçesinin kura çekimi bugün saat 10:00'da gerçekleşecek. Toplam 12 ilçede inşaa edilecek 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekim tarihleri merak konusu oldu. Diyarbakır kura çekimi 26-28 Kasım aralığında sürecek. Peki TOKİ Diyarbakır kura çekimi açıklandı mı? İşte TOKİ Diyarbakır Merkez isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 10:21
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TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı Diyarbakırlılar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi devam ediyor. Peki TOKİ Diyarbakır ilinin Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro, Dicle kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Merkez kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Diyarbakır TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ DİYARBAKIR KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2022 TOKİ Diyarbakır sosyal konut kurası 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura tarihleri:

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TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

26-27 KASIM CUMARTESİ-PAZAR

DİYARBAKIR MERKEZ 3514/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3514 26-27 KASIM 2022 10:00

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TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

28 KASIM PAZARTESİ

DİYARBAKIR ERGANİ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 28 KASIM 2022 10:00

DİYARBAKIR BİSMİL 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 196 28 KASIM 2022 10:00