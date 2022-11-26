TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı Diyarbakırlılar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi devam ediyor. Peki TOKİ Diyarbakır ilinin Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro, Dicle kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Merkez kura sonuçları açıklandı mı?