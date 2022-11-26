26 Kasım 2022, Cumartesi
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi
TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Diyarbakır ilinin Merkez ilçesinin kura çekimi bugün saat 10:00'da gerçekleşecek. Toplam 12 ilçede inşaa edilecek 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekim tarihleri merak konusu oldu. Diyarbakır kura çekimi 26-28 Kasım aralığında sürecek. Peki TOKİ Diyarbakır kura çekimi açıklandı mı? İşte TOKİ Diyarbakır Merkez isim listesi...
Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 10:21
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