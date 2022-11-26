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Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar
Soğuk havalar kendisini iyice hissettirirken ülke genelinde kar yağışlarıda başladı. Soğuyan hava ile birlikte vatandaş kombisinin ayarını yükseltti. Peki enerji verimliliğinizi arttırarak faturanızı yüzde 50 oranında düşürecek bir yöntem mümkün mü? Kombinin az yakması için ne yapılmalı? İşte hem evinizi hem cebinizi ısıtacak yöntemler...