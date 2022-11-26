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Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar

Soğuk havalar kendisini iyice hissettirirken ülke genelinde kar yağışlarıda başladı. Soğuyan hava ile birlikte vatandaş kombisinin ayarını yükseltti. Peki enerji verimliliğinizi arttırarak faturanızı yüzde 50 oranında düşürecek bir yöntem mümkün mü? Kombinin az yakması için ne yapılmalı? İşte hem evinizi hem cebinizi ısıtacak yöntemler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:13
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Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar

Aralık ayına sayılı günler kala soğuklar iyice kendini hissettirmeye başladı. Kombisinin ayarını açan vatandaş tasarruf yöntemlerini de bir yandan araştırıyor. Peki doğalgaz faturasını düşürmek mümkün mü? Doğalgaz tasarruf yöntemleri neler? Doğalgaz nasıl daha az yakar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar

ISI KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Uzmanlar eneji verimliliğindeki en önemli maddelerden birinin binalardaki ısı kaybının önüne gerçmek olduğunu aktarıyor. Binanın yalıtımsız olması durumunda ısınma amaçlı kullanılan doğal gazın yaklaşık yüzde 30-50'si atmosfere yani havaya gidiyor.

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Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar

Soğutma maliyetinde de benzer oranlar söz konusu. Yalıtım kötü olursa hem ısıtma yönünden hem de soğutma yönünden harcanan elektrik enerjisinin bir kısmı boşa gitmiş oluyor. Yani yalıtım yapıldığı zaman yüzde 50'yi bulan tasarruflar elde etmek mümkün hale geliyor. Yalıtımın binada güç kaybını ve korozyonu önlemesi, sağlığa faydaları gibi etkenleri var.

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Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar

DÜŞÜK FAİZLİ ISI YALITIM KREDİSİ

Öte yandan binalar için ayrılan ısı yalıtımı maliyetinin düşük faizli Isı Yalıtımı Kredisi sayesinde en aza indirildiği aktarılıyor. Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş konuyu şu şekilde açıklıyor;

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Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar

"Binalar için şu an yalıtım için finansmana da ulaşabiliyorlar. Devletin açıkladığı bir yalıtım kredisi var. Yüzde 0,99 gibi bir faizi var.