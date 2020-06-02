TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişi devam ediyor. Malatya'da yapılacak 2+1 350 konut ve 3+1 150 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Malatya kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...