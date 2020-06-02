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TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Malatya iline gerçekleştirilecek 500 konut için kura çekilişi saat 10.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanamadıklarını araştırıyor. Peki, 2020 TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 10:49
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