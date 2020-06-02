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Haberler Galeri TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Malatya iline gerçekleştirilecek 500 konut için kura çekilişi saat 10.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanamadıklarını araştırıyor. Peki, 2020 TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 10:49
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TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişi devam ediyor. Malatya'da yapılacak 2+1 350 konut ve 3+1 150 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Malatya kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Malatya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

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TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Malatya KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Malatya kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki linklere tıklayarak Malatya kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.

MALATYA KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

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TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.