Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2020 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon tahmini ne kadar? Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak. Kiracılar ve ev sahiplerini de yakından ilgilendiren Haziran ayı kira artış oranı da belli olacak. AA Finans'ın mayıs ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Peki, mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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