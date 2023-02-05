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Haberler Galeri TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

TOKİ Sosyal Konut kampanyası kapsamında 81 ilde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri sürüyor. 05 Şubat Pazar günü TOKİ kura çekilişi gerçekleşecek olan Kütahya iline dair detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ Kütahya, Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekilişi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:01
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TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir sorusu binlerce Kütahyalı tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişine dair detaylar araştırılıyor. Peki TOKİ Kütahya kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

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TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sosyal konut kura takvimine göre TOKİ Kütahya kura çekimi 5-6 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

Hazar Dinarı Kültür Merkezi Konferans Salonunda çekilecek kuralar saat 10.00'da başlayacak.

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TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

HANGİ İLÇEDE KURA NE ZAMAN ÇAKİLECEK?

5 Şubat Pazar:

Merkez,

Gediz,

Tavşanlı,

Simav