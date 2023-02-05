05 Şubat 2023, Pazar
TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi
TOKİ Sosyal Konut kampanyası kapsamında 81 ilde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri sürüyor. 05 Şubat Pazar günü TOKİ kura çekilişi gerçekleşecek olan Kütahya iline dair detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? TOKİ Kütahya, Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekilişi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:01
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