TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi

TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir sorusu binlerce Kütahyalı tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişine dair detaylar araştırılıyor. Peki TOKİ Kütahya kura sonuçları ne zaman açıklanacak?