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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?
"İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar ile MEB bünyesine temizlik ve güvenlik görevlisi gibi alanlarda başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı arayışına çıktı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?