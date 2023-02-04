"İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konulara arasında yer alıyor. MEB bünyesine temizlik ve güvenlik görevlisi gibi alanlarda gerçekleştirilen alımlarla ilgili kuralar bazı illerde tamamlandı. İŞKUR TYP kura sonuçları, bazı illerde gerçekleşen kuraların ardından gündemdeki yerini aldı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?