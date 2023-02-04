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Haberler Galeri İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

"İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar ile MEB bünyesine temizlik ve güvenlik görevlisi gibi alanlarda başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı arayışına çıktı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 16:47
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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

"İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konulara arasında yer alıyor. MEB bünyesine temizlik ve güvenlik görevlisi gibi alanlarda gerçekleştirilen alımlarla ilgili kuralar bazı illerde tamamlandı. İŞKUR TYP kura sonuçları, bazı illerde gerçekleşen kuraların ardından gündemdeki yerini aldı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranına E-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. TYP numarası ile sorgulama yapılabilecek.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

Adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR İl Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla edinebilecek.

İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,