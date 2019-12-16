16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısını 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdi. Murat Uysal başkanlığında gerçekleşen toplantıda beklentilerin üzerinde faiz indirimine gidilerek, politika faizi yüzde 12'ye çekildi. Ekonomideki iyileşme ve enflasyon verilerine atıfta bulunulan açıklamada reel ekonomi çerçevesinde adımların atılacağı ve ekonomik disiplinden taviz verilmeyeceği belirtildi. Merkez Bankası böylece Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizini yılın son yarısında 12 puan geriletmeyi başardı. Birçok banka konut kredisini yüzde 1'in altına çekerken, ihtiyaç kredileri de bu eksene doğru kaymaya başladı. Taşıt kredilerinde de birçok kampanya görülüyor. Ancak vatandaşlar özellikle konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir düşüş beklentisi içinde. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç? İşte 16 Aralık 2019 Pazartesi günü bankalardaki son faiz durumu...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:25
  • 1
  • 32
Banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç?

Banka kredisi kullanacak olanlar son faiz durumunu gün aşırı olarak araştırıyor. En uygun faiz koşulları ile kredi kullanmak isteyenler Merkez Bankası'nın politika faizinde gerçekleştirdiği indirimin bankalar tarafından ne zaman fiyatlanacağını da merak ediyor. Bankalar, politika faiz indirimin ardından güncel kredi faizlerinde revizeye gidiyor. Temmuz ayında yüzde 2'leri aşan faizler konutta yüzde 1'in altında. İhtiyaç kredisinde de benzer bir durum söz konusu. Taşıt kredisinde kampanyalar dışında yüzde 1'in altında bir oran görülmüyor. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç? İşte detaylar...

  • 2
  • 32
Banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç?

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye düşürdü. Merkez Bankası'ndan 1.5 puanlık bir indirim beklenirken, Merkez daha cesur bir kararla 2 puanlık indirime gitti. Böylece 2019 yılının yüzde 12 politika faizi ile kapanması kesinleşti.

  • 3
  • 32
Banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç?

4 TOPLANTIDA 12 PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve gelir gelmez faizle mücadeleye başladı. Uysal, önceki başkan Murat Çetinkaya'nın aksine cesur faiz indirim kararlarına imza attı. Uysal göreve geldiğinde faiz yüzde 24 gibi rekor bir seviyedeydi.

  • 4
  • 32
Banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç?

İlk toplantıda 425 baz puan indirime gidildi ve faiz 19,75'e çekildi. kinci toplantıda da benzer bir adım geldi ve faiz 325 baz puan indirim ile 16,50'ye düşürüldü. Merkez Bankası Uysal yönetimindeki üçüncü toplantısında da piyasanın beklentisine karşılık verdi, ekonomik verilerdeki düzelmeyi göz önüne alarak 250 baz puan indirime gitti. Yılın son faiz toplantısında yüzde 14 olan politika faizi 200 baz puanlık indirimle yüzde 12'ye çekildi. Böylece 4 toplantıda 12 puanlık (1200 baz puan) indirime gidildi.

  • 5
  • 32
Banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç?

BANKA KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası bankalardan art arda adımlar geldi. Yüzde 2'yi aşan oranlar yüzde 1'in altına çekildi. Özel bankalar, kamu bankaları ile kredi yarışına girişirken, kazanan vatandaş oldu. Konut kredisinde 0,98 oran görülürken, ihtiyaçta da aynı oran görüldü. Ancak taşıt kredisinde kampanyalar yüzde 1'in altı görülemedi.