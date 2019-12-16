Banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısını 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdi. Murat Uysal başkanlığında gerçekleşen toplantıda beklentilerin üzerinde faiz indirimine gidilerek, politika faizi yüzde 12'ye çekildi. Ekonomideki iyileşme ve enflasyon verilerine atıfta bulunulan açıklamada reel ekonomi çerçevesinde adımların atılacağı ve ekonomik disiplinden taviz verilmeyeceği belirtildi. Merkez Bankası böylece Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizini yılın son yarısında 12 puan geriletmeyi başardı. Birçok banka konut kredisini yüzde 1'in altına çekerken, ihtiyaç kredileri de bu eksene doğru kaymaya başladı. Taşıt kredilerinde de birçok kampanya görülüyor. Ancak vatandaşlar özellikle konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir düşüş beklentisi içinde. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç? İşte 16 Aralık 2019 Pazartesi günü bankalardaki son faiz durumu...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





