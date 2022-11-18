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Haberler Galeri TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. 250 bin sosyal konut hamlesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. 2 yıl içinde teslim edilecek sosyal konutların hak sahiplerini belirleme kurası yapılırken, kura çekimi tarihleri de güncellendi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir kuralarının tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri hangi ilde ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:36
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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. İl bazında kura tarihleri açıklanırken, TOKİ'nin resmi internet adresinde kura takvimi güncellendi. Hangi ilde ne zaman kuraların çekileceği merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri hangi ilde ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki TOKİ kura tarihleri henüz belli olmadı.

Son açıklanan takvime göre, il bazında kura tarihleri şu şekilde:

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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

GAZİANTEP

GAZİANTEP NURDAĞI 200 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP OĞUZELİ 200 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP ARABAN 150 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP YAVUZELİ 100 adet konut 19.11.2022 10:00
GAZİANTEP KARKAMIŞ 50 adet konut 19.11.2022 10:00

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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4200 adet konut 20-21.11.2022 10:00
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 4000 adet konut 22-23.11.2022 10:00

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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

ERZURUM

ERZURUM MERKEZ 1120 adet konut 19.11.2022 10:00
ERZURUM HINIS 3. ETAP 158 adet konut 19.11.2022 10:00
ERZURUM OLTU 200 adet konut 19.11.2022 10:00
ERZURUM İSPİR 77 adet konut 19.11.2022 10:00