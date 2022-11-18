TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. İl bazında kura tarihleri açıklanırken, TOKİ'nin resmi internet adresinde kura takvimi güncellendi. Hangi ilde ne zaman kuraların çekileceği merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri hangi ilde ne zaman? İşte haberin detayları...