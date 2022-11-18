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TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. 250 bin sosyal konut hamlesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. 2 yıl içinde teslim edilecek sosyal konutların hak sahiplerini belirleme kurası yapılırken, kura çekimi tarihleri de güncellendi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir kuralarının tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri hangi ilde ne zaman? İşte cevaplar...