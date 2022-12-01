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Haberler Galeri TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla sürerken 3. etap başladı. 1 ila 7 Aralık arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişiyle 7 şehirin hak sahipleri belli olacak. Listede hangi şehirler var? İstanbul TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Ankara kura ne zaman? İşte 1-7 Aralık TOKİ kura takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:48
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TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

TOKİ kura takvimi belli oldu mu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Bu hafta gerçekleşecek TOKİ kura sonuçlarıyla beraber 13.807 konutun hak sahipleri bellirlenmiş olacak. TOKİ kura çekilişlerinde 3. etabın başlamasıyla birlikte vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde, 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı, 23 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

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TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

Kura çekimi, 7-28 Kasım tarihlerinde Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli'de noter huzurunda gerçekleştirildi.

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TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

İŞTE DAĞILIM

Kurada, 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

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TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

7 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.