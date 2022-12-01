01 Aralık 2022, Perşembe
TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?
TOKİ Sosyal Konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla sürerken 3. etap başladı. 1 ila 7 Aralık arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişiyle 7 şehirin hak sahipleri belli olacak. Listede hangi şehirler var? İstanbul TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Ankara kura ne zaman? İşte 1-7 Aralık TOKİ kura takvimi...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:48
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