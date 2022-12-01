T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

T3 Vakfı tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında üç farklı kategoride burs veriliyor. Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4 bin öğrenciye aylık 1.600 TL'ye kadar burs veriecek. Peki, 2023 T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...