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T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...
T3 Vakfı burs sonuçları için heyeanlı bekleyiş sürüyor. 27 Kasım'da sona eren burs başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği kapsamında 3 farklı kategoride verilecek burs için takvim belli oldu. Peki, 2023 T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte T3 Vakfı burs başvuru sürecine ilişkin merak edilenler...