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Haberler Galeri T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

T3 Vakfı burs sonuçları için heyeanlı bekleyiş sürüyor. 27 Kasım'da sona eren burs başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği kapsamında 3 farklı kategoride verilecek burs için takvim belli oldu. Peki, 2023 T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte T3 Vakfı burs başvuru sürecine ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:53
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T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

T3 Vakfı tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında üç farklı kategoride burs veriliyor. Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4 bin öğrenciye aylık 1.600 TL'ye kadar burs veriecek. Peki, 2023 T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

T3 VAKFI BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

T3 Vakfı burs programı süreç takviminde yer alan bilgiye göre, burs başvuru sonuçları 2023 Şubat ayının ilk haftası açıklanacak.

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T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

YÜKSELEN YILDIZ BURS PROGRAMI HAKKINDA

Bursiyerlere özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak bursiyerlerin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor.

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T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

Yükselen Yıldız Burs Programı'na Kimler Başvurabilir?

İstanbul genelinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

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T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...

Yükselen Yıldız Burs Programı Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı

100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1600 TL burs sağlanacaktır.