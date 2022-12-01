05 Aralık 2022, Pazartesi
SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu?
Sözleşmelilere kadro müjdesi yüz binlerce çalışanda büyük sevinç oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamudaki sözleşmeli personele kadro çalışmasına yönelik açıklamaları sonrası gözler düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:31
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