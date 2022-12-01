SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis’e geleceği tarih belli oldu mu?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasında son viraja girildi. Yeni düzenleme ile 424 bin sözleşmeli personel kadroya kavuşacak. Süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personel doğrudan kadroya geçecek. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...