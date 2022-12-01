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Haberler Galeri SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu?

SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu?

Sözleşmelilere kadro müjdesi yüz binlerce çalışanda büyük sevinç oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamudaki sözleşmeli personele kadro çalışmasına yönelik açıklamaları sonrası gözler düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:31
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SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis’e geleceği tarih belli oldu mu?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasında son viraja girildi. Yeni düzenleme ile 424 bin sözleşmeli personel kadroya kavuşacak. Süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personel doğrudan kadroya geçecek. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis’e geleceği tarih belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi bu ay Meclis'e gelecek ve ardından yasalaşacak.

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SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis’e geleceği tarih belli oldu mu?

MECLİS'E GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli memurların kadroya alınması için yasal düzenleme çalışmaları teknik olarak devam ediyor. Teknik çalışmaların sona ermesinin ardından düzenlemenin aralık ayı ortasında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Kesin tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis’e geleceği tarih belli oldu mu?

BAKAN BİLGİN'DEN "KADRO" AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, kamuda 30'un üzerinde sözleşmeli personel statüsünün olduğunu belirterek bu alanı disipline etmek için düzenlemeye gittiklerini söyledi.

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SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBMM takvimi... Meclis’e geleceği tarih belli oldu mu?

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasını tamamladıklarını bildiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü kamuoyuna duyurdu. Bu çalışmayla 425 bin kişi hemen kadroya geçiyor. İçerisinde öğretmenler, sağlık personeli, din görevlileri, bakanlıklarda çalışanlar var.