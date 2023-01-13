TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

TOKİ 6. etap kura takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. İlk 5 etapta 58 ilde 139 bin 218 konutun hak sahibi belirlendi. Peki TOKİ Sakarya, Mersin, Antalya kura çekilişleri ne zaman? İşte TOKİ il il kura çekiliş tarihleri...