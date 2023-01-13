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Haberler Galeri TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

TOKİ 6. etap kura takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. İlk 5 etapta 58 ilde 139 bin 218 konutun hak sahibi belirlendi. Peki TOKİ Sakarya, Mersin, Antalya kura çekilişleri ne zaman? İşte TOKİ il il kura çekiliş tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 22:23
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TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

TOKİ kura çekimi tarihleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak dev projede il il hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri sürüyor. Bu zaman kadar 58 ilde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belirlendi. Peki TOKİ Sakarya, Mersin, Antalya kura çekilişleri ne zaman? TOKİ 6. etap kura takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023

TOKİ tarafından yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibarıyle yapılacak kuralar şu şekilde;

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

13-14 Ocak 2023: Eskişehir 2.599 konut

14-17 Ocak 2023: Mersin 5.100 konut

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TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

15 Ocak 2023: Bilecik 1.037 konut

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TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri

16-17 Ocak 2023: Sakarya 2.750 konut