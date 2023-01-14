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Haberler Galeri Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut porejesinde kura çekim heyecanı sürerken, sıra Mersin'e geldi. İlde yaşayan vatandaşlar TOKİ Mersin kura çekimi canlı izle ekranını araştırıyor. 14 Ocak 2023 tarihinde 2+1 3+1 2122 Sosyal Konut canlı ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda hak sahiplerinin olacak. Peki, TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:16
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Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

TOKİ Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Mersin'de yaşayan vatandaşlar, "TOKİ Mersin kura sonuçları canlı izle" araştırmasıyla yayını canlı izlemek istiyor. Peki, TOKİ Mersin kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Mersin kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar belli olacak. e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonuçları öğrenilebilir.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

2 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

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Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

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Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

TOKİ MERSİN EVLERİ NEREDE?

MERSİN MERKEZ 2122

MERSİN SİLİFKE 400

MERSİN TARSUS 400

MERSİN ANAMUR 1000