Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ TOROSLAR, ANAMUR, TARSUS...TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut porejesinde kura çekim heyecanı sürerken, sıra Mersin'e geldi. İlde yaşayan vatandaşlar TOKİ Mersin kura çekimi canlı izle ekranını araştırıyor. 14 Ocak 2023 tarihinde 2+1 3+1 2122 Sosyal Konut canlı ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda hak sahiplerinin olacak. Peki, TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ kura sonuçları isim listesi!