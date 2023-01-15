HaberlerGaleriEMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Ocak ayıyla birlikte belirlenen yüzde 30 zam memur ve emekli maaşlarına yansıyacak. Arama motorlarında "Emekliye zamlı maaş ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşların ödeneceği tarihler değişiyor. Peki kimler ne zaman zamlı maaş alacak? İşte SSK, Bağ-kur emeklileri zamlı maaş takvimi...