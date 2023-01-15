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Haberler Galeri EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Ocak ayıyla birlikte belirlenen yüzde 30 zam memur ve emekli maaşlarına yansıyacak. Arama motorlarında "Emekliye zamlı maaş ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşların ödeneceği tarihler değişiyor. Peki kimler ne zaman zamlı maaş alacak? İşte SSK, Bağ-kur emeklileri zamlı maaş takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:43
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EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarındaki yüzde 30 artış Meclis'ten geçti. Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükselmiş oldu. Binlerce memur ve emekli zamlı maaşlarını ne zaman alabileceklerini merak ediyor. Emekli ve memur zamlı maaş takvimi ortaya çıktı. Peki yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Kimler ne zaman alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarına uygulanan yüzde 30 zam Meclis'ten geçerek yasalaştı. Sırada maaşların ne zaman hesaplara geçeceği var. SSK, Bağ-kur emeklilerine zamlı maaş takvimi ortaya çıktı. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor.

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EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

MECLİS'TEN GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, dün de Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Düzenleme Başkan Erdoğan tarafından onaylanacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında ek iyileştirmeler Ocak ayı ödeme döneminden başlatıldığı için bu ayki maaşlara yansıtılacak.

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EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Memurlar zamlı aylıklarını 14 günlük zam farklarıyla birlikte ayın 15'inde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.