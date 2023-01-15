EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | SSK, BAĞ-KUR... Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarındaki yüzde 30 artış Meclis'ten geçti. Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükselmiş oldu. Binlerce memur ve emekli zamlı maaşlarını ne zaman alabileceklerini merak ediyor. Emekli ve memur zamlı maaş takvimi ortaya çıktı. Peki yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Kimler ne zaman alacak?