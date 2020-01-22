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Ev almak isteyenlere müjde! Konut hesabına 30 bin TL devlet desteği... Konut hesabı nasıl açılır?

Devlet her bir vatandaşı ev sahibi yapmak için arayışlarına devam ediyor. Son olarak TOKİ eli ile 100 bin sosyal konut projesinin başvuruları alındı. Gözler çekilişe çevrildi. Daha önce de 50 bin sosyal konut kuralar ile sahiplerini bulmuştu. Devletin ev alana desteği de sürüyor. Konut hesabı uygulamasıyla ev birikimi yapanlara devletin desteği arttı. 25 bin TL olan konut desteği 30 bin TL'yi aştı. İlk ödemeler bu yıl yapılıyor. Peki, Konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı nedir? Hangi bankalarda konut hesabı açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 13:48
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Ev almak isteyenlere müjde! Konut hesabına 30 bin TL devlet desteği... Konut hesabı nasıl açılır?

Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Konut hesabı uygulaması büyük ilgi görüyor. Peki, ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...

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Ev almak isteyenlere müjde! Konut hesabına 30 bin TL devlet desteği... Konut hesabı nasıl açılır?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İLE DEV FIRSAT SUNULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın müjdelediği uygulamanın ilki için başvurular 2019'un sonunda alınmaya başlandı.15 Aralık'tan itibaren alınan başvuralara ilgi çığ gibi büyüdü. Başvurular 1 milyonu aştı. 5 gün içinde başvurmayan kuraya katılamayacak.

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Ev almak isteyenlere müjde! Konut hesabına 30 bin TL devlet desteği... Konut hesabı nasıl açılır?

TEK FIRSAT TOKİ DEĞİL

TOKİ projelerinin bulunduğu yerlerde oturmak istemeyen veya şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için başka cazip fırsatlar da yok değil. Bunların başında devletin hibe desteği sunduğu konut hesabı uygulaması var. Konut hesabına 30 bin TL'yi aşan ibe desteği veriliyor.

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Ev almak isteyenlere müjde! Konut hesabına 30 bin TL devlet desteği... Konut hesabı nasıl açılır?

EV ALANA 30 BİN TL DESTEK

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

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Ev almak isteyenlere müjde! Konut hesabına 30 bin TL devlet desteği... Konut hesabı nasıl açılır?

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak.