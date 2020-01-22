Ev almak isteyenlere müjde! Konut hesabına 30 bin TL devlet desteği... Konut hesabı nasıl açılır?

Devlet her bir vatandaşı ev sahibi yapmak için arayışlarına devam ediyor. Son olarak TOKİ eli ile 100 bin sosyal konut projesinin başvuruları alındı. Gözler çekilişe çevrildi. Daha önce de 50 bin sosyal konut kuralar ile sahiplerini bulmuştu. Devletin ev alana desteği de sürüyor. Konut hesabı uygulamasıyla ev birikimi yapanlara devletin desteği arttı. 25 bin TL olan konut desteği 30 bin TL'yi aştı. İlk ödemeler bu yıl yapılıyor. Peki, Konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı nedir? Hangi bankalarda konut hesabı açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





