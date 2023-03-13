TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı depremlerin ardından yeniden başladı. 8 Mart'tan itibaren çekilecek kuralar 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki, Tekirdağ TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak? İşte Tekirdağ TOKİ kura sonuçları isim isim liste!