2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

TOKİ müstakil arsa kura sonuçları sorgulama ekranı, başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, 13 Mart Pazartesi (bugün) Bingöl, Kırşehir, Afyonkarahisar, Erzincan, Aydın arsa kura çekimleri yapılacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler, TOKİ müstakil arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...