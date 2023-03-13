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Haberler Galeri 2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

TOKİ müstakil arsa kura sonuçları sorgulama ekranı, başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, 13 Mart Pazartesi (bugün) Bingöl, Kırşehir, Afyonkarahisar, Erzincan, Aydın arsa kura çekimleri yapılacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler, TOKİ müstakil arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 17:21
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2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

TOKİ müstakil arsa kura sonuçları açıklanıyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından, "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. TOKİ arsa başvurusunda bulunanlar isim listesini sorguluyor. İşte, TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

BİNGÖL TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

13 Mart 2023 Pazartesi bugün Bingöl TOKİ arsa kura çekimi yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından Bingöl Merkez'de 440 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

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2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440

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2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...

13 Mart 2023: Aydın Merkez165

13 Mart 2023: Isparta Merkez 440

13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1320