11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

AVM çalışma saatleri nasıl? AVM'ler bugün açık mı? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara veren AVM'ler, kademeli normalleşme planı kapsamında yeinden kapılarını açıyor. AVM'lerin yeniden açılacağı açıklamasının yapılmasının ardından çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Yeniden hizmet vermeye başlayacak AVM'ler için Sağlık Bakanlığı hijyen tedbirlerini belirledi. Peki, AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:51
  • 1
  • 25
AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

AVM'lerin çalışma saatleri nasıl? AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önce çalışma saatleri değiştirilen alışveriş merkezleri, daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılmıştı. Kademeli normalleşme planı kapsamında AVM'ler yeniden kapılarını açacak. Peki, AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık? İşte detaylar...

  • 2
  • 25
AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Türkiye'de Alışveriş Merkezleri kademeli olarak 11 Mayıs'ta faaliyetlere başlayacak. AVM'lerin çalışma saatleri AVM'lere göre değişiklik gösteriyor. İlk etapta bazı AVM'ler 11.00 - 19.00'da bazı AVM'ler ise 12.00 - 19.00'da açık olacak.

  • 3
  • 25
AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

SAĞLIK BAKANLIĞI AVM'LER İÇİN HİJYEN TEDBİRLERİNİ BELİRLEDİ

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine (AVM) ilişkin hijyen tedbirlerini belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AVM ve içindeki iş yerlerinin görünür yerlerine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişler asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak, AVM girişlerindeki hava perdeleri çalışması halinde kapatılacak.

  • 4
  • 25
AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

AVM'lerde, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi gibi sağlık otoritelerince önerilmeyen ve toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabileceği öngörülen dezenfektan türevi ve benzeri uygulamaların yapılmaması istendi.

  • 5
  • 25
AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

AVM giriş ve çıkış kapılarına yönelik şu tedbirler alınacak:

"-Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.

- AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.