AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?

AVM çalışma saatleri nasıl? AVM'ler bugün açık mı? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara veren AVM'ler, kademeli normalleşme planı kapsamında yeinden kapılarını açıyor. AVM'lerin yeniden açılacağı açıklamasının yapılmasının ardından çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Yeniden hizmet vermeye başlayacak AVM'ler için Sağlık Bakanlığı hijyen tedbirlerini belirledi. Peki, AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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