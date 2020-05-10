1000 TL pandemi yardım sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, birinci fazda 2,1 milyon haneye, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemesi yapıldı. Toplamda 4,4 milyon haneye yapılan yardımın ardından 3. faz ödemeler için başvurular alınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin başladığını açıkladı. Peki, pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili cevaplar...