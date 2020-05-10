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Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?
3. faz sosyal yardım ne zaman yatacak? Ssosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 6 milyonu aşkın başvuru yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, 3. faz ödemelerin başladığını duyurdu. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçları ve ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 17:08
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