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Haberler Galeri Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?

Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?

3. faz sosyal yardım ne zaman yatacak? Ssosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 6 milyonu aşkın başvuru yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, 3. faz ödemelerin başladığını duyurdu. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçları ve ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 17:08
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Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?

1000 TL pandemi yardım sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, birinci fazda 2,1 milyon haneye, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemesi yapıldı. Toplamda 4,4 milyon haneye yapılan yardımın ardından 3. faz ödemeler için başvurular alınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin başladığını açıkladı. Peki, pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili cevaplar...

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Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?

PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?

3. FAZ ÖDEMELER BAŞLADI

1000 TL yardım alabilmek için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. 3. faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

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Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?

6 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: