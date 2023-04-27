HaberlerGaleriTOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!
TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ arsa kura sonuçları açıklanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı arsalar ile devam ediyor. TOKİ arsa kura çekilişinin ardından Yalova'da toplamda 200 arsanın hak sahipleri belirlenecek. 27 Nisan 2023 Perşembe TOKİ arsa kura çekimi canlı izleme ekranı TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilecek. İşte, TOKİ Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli kura sonuçları 2023!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:03Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:03