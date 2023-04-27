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Haberler Galeri TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!

TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ arsa kura sonuçları açıklanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı arsalar ile devam ediyor. TOKİ arsa kura çekilişinin ardından Yalova'da toplamda 200 arsanın hak sahipleri belirlenecek. 27 Nisan 2023 Perşembe TOKİ arsa kura çekimi canlı izleme ekranı TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilecek. İşte, TOKİ Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli kura sonuçları 2023!

Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:03
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!

TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut prejesinde kura çekiliş heyecanı 28 Nisan tarihinde sona erecek. Bugün çekilecek kuraların ardından isim listesi e-devlet ekranı üzerinden öğrenilecebilecek. TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda çekiliyor. Peki TOKİ Yalova arsa kura sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Düzce, Edirne, Kırklareli arsa sonuçları sorgulama ekranı e-devlet...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!

TOKİ YALOVA ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları 27 Nisan Perşembe günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ YALOVA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ İlk Evim Arsa kura sonuçları sorgulamaları e-devlet üzerinden öğrenilecek.

İşte, bugün çekilecek olan Edirne,Kırklareli,Sakarya,Tekirdağ,Yalova,Düzce arsa kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!

YENİ TOKİ ARSA KURA TARİHLER BELLİ OLDU!

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

*10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

19 NİSAN 2023

Antalya 2190

Manisa 1335

Ordu 300