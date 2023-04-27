27 Nisan 2023, Perşembe
Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023? Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi!
"Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen maaş, Nisan ayının sonuna girilmesiyle birlikte merak konusu oluyor. Söz konusu maaş için vatandaşlar, Mayıs ayına sayılı günler kala, "Evde bakım aylığı ne kadar kaç TL oldu?, 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? sorularını gündmee taşıdı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:33
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