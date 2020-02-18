TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...

İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.