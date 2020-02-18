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TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...

2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ kuraları için geri sayım başladı. Projeye Türkiye genelinde yoğun ilgi gösterilirken, başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir projelerinin tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 13:52
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TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...

TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu yanıt buldu. 2020 TOKİ çekilişi ne zaman sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyordu. TOKİ kura çekiliş tarihleri duyuruldu. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutun müjdesi geçtiğimiz yıl sonunda verilmiş, başvurular ise Ocak ayı itibariyle tamamlanmıştı. Vatandaşlar, TOKİ kura çekiliş tarihlerini merak ediyordu. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? Yapılacak ilk çekiliş İzmir Karabağ projesi için olacak. İşte, detaylar…

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TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'den edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi belirlendi. Bu kapsamda, ilk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak.

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TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona erdi.

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TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...

İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.