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TOKİ kura çekiliş tarihleri: 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri...
2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ kuraları için geri sayım başladı. Projeye Türkiye genelinde yoğun ilgi gösterilirken, başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir projelerinin tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.02.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 13:52
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