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İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

İşinden ayrılmak zorunda kalan ve yeni iş arayan vatandaşlar bu süreçte işsizlik maaşına ihtiyaç duyuyor. İşsizlik maaşı 10 aylık süre boyunca alınabiliyor. Alınabilecek miktar aylık ödenen prim miktarına göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte, işsizlik maaşı da 2020 yılında yükseldi. İşsizlik maaşını bazı şartlarda istifa edenler de alabiliyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşını almanın belirli şartları bulunuyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.02.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 11:55
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İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşveren kararıyla işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor. İş arama sürecinde işsiz kişilerin hayatını rahatlatan işsizlik maaşının miktarı, çalışanın ödediği prim ve gün sayısına göre değişiklik gösteriyor. En düşük bin 177 TL olarak belirlenen işsizlik maaşı, en yüksek ise 2 bin 354 TL olarak belirlendi. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte, işsizlere ayda 2354 TL gelir sağlayan işsizlik maaşı alma şartları!

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İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

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İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

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İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

600 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTI VAR

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

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İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,
- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.
- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.