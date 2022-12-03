Kıdem tazminatı kredisi, EYT düzenlemesi ile birlikte gündeme geldi. EYT ile emekli olacak vatandaşlara ödenecek kıdem tazminatları için işverene uygun koşullu kredi desteği verilecek. İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü kaldırabilmesi açısından Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile uygun koşullu ve uzun vadeli kaynak sağlanacak. Peki, kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT'de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...