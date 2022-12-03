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Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT'de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...

Kıdem tazminatı kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesinde milyonlarca kişi emekli olacak. İş hayatına devam etmek isteyen EYT'liler ve işverenler için hükümetten müjdeli haberler geliyor. Söz konusu kredi desteği, Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanacak. İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için uygun koşullu kredi verileceği öğrenildi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 16:56
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Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT’de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...

Kıdem tazminatı kredisi, EYT düzenlemesi ile birlikte gündeme geldi. EYT ile emekli olacak vatandaşlara ödenecek kıdem tazminatları için işverene uygun koşullu kredi desteği verilecek. İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü kaldırabilmesi açısından Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile uygun koşullu ve uzun vadeli kaynak sağlanacak. Peki, kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT'de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT’de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...

KIDEM TAZMİNATI KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İşverenler, EYT düzenlemesiyle karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekler. Söz konusu kredi desteği, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte devreye alınacak.

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Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT’de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...

KIDEM TAZMİNATI KREDİSİ FAİZ ORANI AÇIKLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kıdem tazminatı kredisi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Kredi paketi konusunda çalışmalar sürerken, faiz oranı ve vade süresi merak edilmeye başlandı. Ancak kredi paketinin içeriği henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT’de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...

BU AY MECLİS'E GELECEK

EYT'de son aşamaya gelindi. Yeni düzenleme bu ay içinde Meclis'e gelecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacak.

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Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT’de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...

İlk yıl emekli olması öngörülen çalışan sayısı toplam çalışanların yüzde 6'sını oluşturuyor. Buna göre 500 kişilik bir işletmede ilk yıl 30 kişi emekli olursa kişi başına 330 bin liradan 10 milyon liraya yakın kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.