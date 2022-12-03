03 Aralık 2022, Cumartesi
Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT'de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...
Kıdem tazminatı kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesinde milyonlarca kişi emekli olacak. İş hayatına devam etmek isteyen EYT'liler ve işverenler için hükümetten müjdeli haberler geliyor. Söz konusu kredi desteği, Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanacak. İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için uygun koşullu kredi verileceği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 16:56
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