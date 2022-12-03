03 Aralık 2022, Cumartesi
Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde Düzce ili kurası bugün tamamlanacak. Saat 10.00'da başlayan TOKİ Düzce kurasının ardından hak sahipleri belirlenmeye başladı. Düzce ilinde sosyal konut için başvuru yapan vatandaşlar, büyük bir merakla kura sonuçlarını araştırıyor. Düzce kura sonuçları nihai liste sorgulama ekranı, il il isim listesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3 Aralık TOKİ Düzce kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:36
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