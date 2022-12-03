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Haberler Galeri Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!

Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde Düzce ili kurası bugün tamamlanacak. Saat 10.00'da başlayan TOKİ Düzce kurasının ardından hak sahipleri belirlenmeye başladı. Düzce ilinde sosyal konut için başvuru yapan vatandaşlar, büyük bir merakla kura sonuçlarını araştırıyor. Düzce kura sonuçları nihai liste sorgulama ekranı, il il isim listesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3 Aralık TOKİ Düzce kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:36
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Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!

TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak TOKİ Düzce kura çekiminin son ayağı bugün gerçekleştiriliyor. Dün Akçakoca, Merkez ve Kaynaşlı ilçelerinin kuraları tamamlanmıştı. Bugün ise Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez ilçesi (Beyköy, Boğaziçi) ve Yığılca ilçelerinin kurası çekiliyor. 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları nihai liste sorgulama ekranına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE

TOKİ Düzce sosyal konut kurası saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin YouTube sayfası üzerinden canlı yayınlanan hak sahibi belirleme kura çekiminde sonuçları öğrenebilirsiniz. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak kura sonuçlarından da nihai listeye ulaşabilirsiniz.

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Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!

DÜZCE'YE KAÇ KONUT YAPILACAK?

250 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce ilinde inşaa edilecek konut sayısı şu şekilde:

* Düzce Akçakoca 100 adet konut
* Düzce ili Kaynaşlı ilçesi 100 adet konut
* Düzce ili Merkez ilçesi 320 adet konut

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Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!

* Düzce ili Cumayeri ilçesi 100 adet konut
* Düzce ili Çilimli ilçesi 50 adet konut
* Düzce ili Gölyaka ilçesi 100 adet konut
* Düzce ili Gümüşova ilçesi 100 adet konut
* Düzce ili Merkez ilçesi (Beyköy) 50 adet konut
* Düzce ili Merkez ilçesi (Boğaziçi) 100 adet konut
* Düzce ili Yığılca ilçesi 80 adet konut

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Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.