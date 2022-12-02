TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

TOKİ Konya kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. 02 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerine başlandı. 07 Aralık'a kadar sürecek kura çekimleri ile ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki TOKİ Konya kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Konya, Merkezi Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır 3. etap, Çumra, Ilgın ilçelerinin kura çekimi ne zaman?