HaberlerGaleriTOKİ KONYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!
TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evlerin kura çekilişkleri tüm hızıyla sürüyor. TOKİ Sosyal Konut kura çekimlerinde 3. etabın başlamasıyla birlikte sıra Konya iline geldi. Peki TOKİ Konya kura sonuçlar açıklandı mı? TOKİ Konya Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli ilçelerinin isim listesi nereden, nasıl öğrenilir?