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Haberler Galeri TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evlerin kura çekilişkleri tüm hızıyla sürüyor. TOKİ Sosyal Konut kura çekimlerinde 3. etabın başlamasıyla birlikte sıra Konya iline geldi. Peki TOKİ Konya kura sonuçlar açıklandı mı? TOKİ Konya Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli ilçelerinin isim listesi nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:31
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TOKİ KOKNYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

TOKİ Konya kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. 02 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerine başlandı. 07 Aralık'a kadar sürecek kura çekimleri ile ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki TOKİ Konya kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Konya, Merkezi Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır 3. etap, Çumra, Ilgın ilçelerinin kura çekimi ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KOKNYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Konya TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KONYA YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ KOKNYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

TOKİ KONYA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2022 TOKİ Konya sosyal konut kurası 1-7 Aralık tarihleri arasında çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura tarihleri:

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TOKİ KOKNYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

2 Aralık: Merkez

4 Aralık: Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar,

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TOKİ KOKNYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!

5 Aralık: Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü, Seydişehir,

6 Aralık: Cihanbeyli 2. Etap, Hadim 3. Etap, Hüyük 5. Etap, Kulu, Yunak 3. Etap,