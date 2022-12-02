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Haberler Galeri TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

TOKİ Düzce kura çekiminin başlamasıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ Düzce kura sonuçları yayımlandı mı?", "TOKİ Düzce isim listesini nasıl öğrenirim?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? İşte Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri TOKİ isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:10
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TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... TOKİ Düzce 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

TOKİ Düzce kura sonuçları nereden öğrenilir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinde 3. etap başladı. 2 Aralık itibarıyla kura çekimlerine başlanan Düzce ilinin kura sonuçları ne zaman belli olacak? Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri ilçelerinin kura isim listesi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... TOKİ Düzce 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Düzce TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ DÜZCE YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... TOKİ Düzce 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

TOKİ DÜZCE KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2022 TOKİ Düzce sosyal konut kurası 02-03 Aralık tarihleri arasında çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura tarihleri:

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TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... TOKİ Düzce 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

DÜZCE AKÇAKOCA 100 KONUT

DÜZCE KAYNAŞLI 100

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TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... TOKİ Düzce 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

DÜZCE MERKEZ 320

DÜZCE CUMAYERİ 100

DÜZCE ÇİLİMLİ 50