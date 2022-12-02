TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!

TOKİ Düzce kura çekiminin başlamasıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ Düzce kura sonuçları yayımlandı mı?", "TOKİ Düzce isim listesini nasıl öğrenirim?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? İşte Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri TOKİ isim listesi...