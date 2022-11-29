TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

2022 TOKİ sosyal konut projesinde il il yapılan çekilişlerle hak sahipleri belli olmaya başladı. Şimdi ise gözler Konya'ya çevrildi. TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? sorusu gündem yer alırken, Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamanın ardından Konya'da yapılacak olan TOKİ çekiliş tarihleri belli oldu. İşte, detaylar...