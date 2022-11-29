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Haberler Galeri TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürerken merakla beklenilen, TOKİ Konya kura çekim tarihi belli oldu. Konya'da TOKİ konutlarına başvuruda bulunan binlerce kişi, kura çekimiyle ilgili detayları sorguluyor. Peki,TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:04
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TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

2022 TOKİ sosyal konut projesinde il il yapılan çekilişlerle hak sahipleri belli olmaya başladı. Şimdi ise gözler Konya'ya çevrildi. TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? sorusu gündem yer alırken, Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamanın ardından Konya'da yapılacak olan TOKİ çekiliş tarihleri belli oldu. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KONYA'DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPACAK?

TOKİ Konya'da konut yapılacak ilçeler; Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

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TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni haftanın kura takvimine göre 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekilecek. Konya TOKİ kura çekimi 2 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 7 Aralık tarihinde tamamlanacak.

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TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

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TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet adresinden kura sonuçları sorgulanabiliyor.

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