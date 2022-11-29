30 Kasım 2022, Çarşamba
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürerken merakla beklenilen, TOKİ Konya kura çekim tarihi belli oldu. Konya'da TOKİ konutlarına başvuruda bulunan binlerce kişi, kura çekimiyle ilgili detayları sorguluyor. Peki,TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:04
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