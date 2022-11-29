TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama sonrası İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. Heyecanla beklenen TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi için nefesler tutuldu. Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 İstanbul Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı? İşte, merak edilen detaylar..