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Haberler Galeri TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama sonrası İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. Heyecanla beklenen TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi için nefesler tutuldu. Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 İstanbul Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı? İşte, merak edilen detaylar..

Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:17 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:30
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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ederken, TOKİ İstanbul Tuzla 50 bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi tarihi belli oldu. 2+1 ve 3+1 evlerde gerçekleşecek olan çekiliş TOKİ'nin resmi internet adresleri üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Tuzla Aydınlı Mahallesi kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecek. Kura çekilişi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

TOKİ İSTANBUL TUZLA SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da yapacağı konutlar için kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı izlenebilecek.

TOKİ YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

TUZLA AYDINLI TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin Tuzla Aydınlı projesindeki konutların kura sonuçları, kura çekim töreninin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinde yayınlanacak.

TOKİ kura çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..

2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ YENİ TAKVİM

1 Aralık 2022 tarihi itibariyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı;