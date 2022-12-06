HaberlerGaleriTOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KULU, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...
TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KULU, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...
TOKİ Konya kura çekimi 2 Aralık Cuma gününden beri devam ediyor. Kademe kademe kura sonuçları belli olan TOKİ Konya sosyal konutlarının tüm ilçelerindeki hak sahipleri bugün belli olacak. Peki TOKİ Konya kura çekilişi nereden nasıl öğrenilir? TOKİ Konya isim listesi açıklandı mı? Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyüki Taşkent kura sonuçları belli oldu mu?