TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KULU, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

İnşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ Sosyal Konut kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar tarafından TOKİ Konya isim listesi öğrenilmeye çalışıyor. Bugün son kura çekimi gerçekleşecek olan TOKİ Konya kura çekimi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Konya hak sahipleri...