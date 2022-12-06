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Haberler Galeri TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KULU, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KULU, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

TOKİ Konya kura çekimi 2 Aralık Cuma gününden beri devam ediyor. Kademe kademe kura sonuçları belli olan TOKİ Konya sosyal konutlarının tüm ilçelerindeki hak sahipleri bugün belli olacak. Peki TOKİ Konya kura çekilişi nereden nasıl öğrenilir? TOKİ Konya isim listesi açıklandı mı? Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyüki Taşkent kura sonuçları belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:41
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TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

İnşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ Sosyal Konut kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar tarafından TOKİ Konya isim listesi öğrenilmeye çalışıyor. Bugün son kura çekimi gerçekleşecek olan TOKİ Konya kura çekimi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Konya hak sahipleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Konya TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KONYA YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

TOKİ KONYA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2022 TOKİ Konya sosyal konut kurası 1-7 Aralık tarihleri arasında çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura tarihleri:

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TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

2 Aralık: Merkez

4 Aralık: Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar,

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TOKİ Konya HAK SAHİPLERİ | TOKİ Konya kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük...

5 Aralık: Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü, Seydişehir,

6 Aralık: Cihanbeyli 2. Etap, Hadim 3. Etap, Hüyük 5. Etap, Kulu, Yunak 3. Etap,