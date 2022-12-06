Passat satışı DURDURULDU MU? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Üretilmeyecek mi? Passat Sedan Türkiye'de satılmayacak mı?

Passat satışı durduruldu mu sorusunun cevabı sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Alman devi Volkswagen'in Passat Sedan modelinin üretiminin durdurulduğu duyuruldu. Türkiye'de çok sevilen modellerin arasında yer alan Passat Sedan satışı neden durduruldu? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Yerine hangi modeller gelecek?