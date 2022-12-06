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Passat satışı DURDURULDU MU? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Üretilmeyecek mi? Passat Sedan Türkiye'de satılmayacak mı?

Passat satışı durduruldu mu sorusunun cevabı sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Alman devi Volkswagen'in Passat Sedan modelinin üretiminin durdurulduğu duyuruldu. Türkiye'de çok sevilen modellerin arasında yer alan Passat Sedan satışı neden durduruldu? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Yerine hangi modeller gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:21
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Passat satışı DURDURULDU MU? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Üretilmeyecek mi? Passat Sedan Türkiye’de satılmayacak mı?

Alman devi Volkswagen'den Passat severleri üzecek haber geldi. Passat Sedan modelin listeden kaldırılmasının ardından arama motorlarında "Passat satışı durduruldu mu, neden durdu?", "Passat Sedan Türkiye'de artık satılmayacak mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Volkswagen Passat Sedan modeli listeden neden kaldırdı? İşte cevabı...

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Passat satışı DURDURULDU MU? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Üretilmeyecek mi? Passat Sedan Türkiye’de satılmayacak mı?

PASSAT SATIŞI DURDURULDU MU?

Türkiye'de en çok tercih edilen ve sevilen araç modellerinden biri olan Volkswagen Passat Sedan satıştan kaldırıldı. Öncelikle kademeli olarak üretimi azaltılan araç, 2023 yılının gelmesiyle birlikte Alman devi Volkwagen tarafından resmi internet sitesinden kaldırıldı.

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Passat satışı DURDURULDU MU? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Üretilmeyecek mi? Passat Sedan Türkiye’de satılmayacak mı?

YERİNE HANGİ MODELLER GELECEK?

ID alt markası altında yeni bir araç yelpazesi üzerinde çalışan Volkswagen, Passat serisine SW gövde tipli versiyonlar üzerinden
devam etmeyi düşünüyor. Öte yandan efsane arabanın yerini ID Aero'nun alması bekleniyor.

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Passat satışı DURDURULDU MU? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Üretilmeyecek mi? Passat Sedan Türkiye’de satılmayacak mı?

Firmanın ilk elektrikli Sedan otomobili olarak karşımıza çıkan ID Aero, 340 beygirlik bir motora ve 620 kilometre menzile sahip.
Yaklaşık olarak 40 bin dolardan satılması beklenen araç, 30 dakika içerisinde %10'dan %80 şarja çıkabiliyor. 2023 yılında yollarda
yerini alması beklenen araç, Çin'deki fabrikalarda üretilecek.

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Passat satışı DURDURULDU MU? Volkswagen listeden neden kaldırdı? Üretilmeyecek mi? Passat Sedan Türkiye’de satılmayacak mı?

PASSAT FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Passat fiyat listesi markanın resmi kaynakları üzerinden aralık ayıyla birlikte güncellenen yeni liste şu şekilde;