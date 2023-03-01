TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! Çatalca ve Silivri...

TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında İstanbul Silivri ve Çatalca için kuraya hak kazananların isim listesi açıklandı. 250 bin konut yapımı olacak İstanbul kura çekimi için detaylar merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!