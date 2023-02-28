28 Şubat 2023, Salı
Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...
"Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Bu kapsamda TÜİK tarafından açıklanan veriler, Temmuz ayında yapılacak maaş zammını etkileyecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 19:25
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