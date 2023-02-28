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Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

"Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Bu kapsamda TÜİK tarafından açıklanan veriler, Temmuz ayında yapılacak maaş zammını etkileyecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 19:25
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Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

"Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Bu kapsamda TÜİK tarafından açıklanan veriler, Temmuz ayında yapılacak maaş zammını etkileyecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mart tarihinde belli olacak.

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Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir.

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Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,63 olasılıkla yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 25,31 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Ocak'ta enflasyon yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.