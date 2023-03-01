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Haberler Galeri EYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

EYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

EYT son dakika yasalaştı! "EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Peki, EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 00:43
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EYT son dakika yasalaştı! EYT’de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

"EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Peki, EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT son dakika yasalaştı! EYT’de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi.

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EYT son dakika yasalaştı! EYT’de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi.

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EYT son dakika yasalaştı! EYT’de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

Buna göre, işverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

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EYT son dakika yasalaştı! EYT’de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

Teklifin kabul edilen ilk maddesi şöyle:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.