HaberlerGaleriEYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?
EYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?
EYT son dakika yasalaştı! "EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Peki, EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?