EYT son dakika yasalaştı! EYT’de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?

"EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Peki, EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?