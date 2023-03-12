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Haberler Galeri TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

TOKİ Kırklareli kura sonuçları merak konusu oldu. 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında 81 ilde inşa edilecek olan TOKİ konutlarının hak sahipliği belirleme kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Kırklareli ilinin kura çekilişi 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Kırklareli hak sahipleri belli oldu mu? TOKİ Kırklareli ilçe ilçe kura sonuçları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:18
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TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

TOKİ Kırklareli ilinde 250 Bin Konut Kampanyası kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri 12 Mart Pazar günü belli olacak. Merkezi Lüleburgaaz, Pınarhisar, Babaeski, Demirköy, Kavaklı, Evrensekiz, Üsküp, Büyükmandıra ilçelerinde toplam 1.109 konut yapılacak. İşte TOKİ Kırklareli hak sahipliği sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

TOKİ KIRKLARELİ 12 MART KURA CANLI İZLE!

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TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli TOKİ kura çekimi 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

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TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

Konutlar Merkez, Lüleburgaz, Pınarhisar, Babaeski, Demirköy ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

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TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

NEREYE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

İlçelere göre evler şöyle:

MERKEZ: 158

LÜLEBURGAZ İLÇESİ(AHMETBEY): 70