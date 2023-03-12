TOKİ Kırklareli KURA SONUÇ EKRANI | Kırklareli TOKİ Lüleburgaz, Merkez, Demirköy, Pınarhisar hak sahipleri listesi! 12 Mart KURA ÇEKİLİŞİ Canlı izle

TOKİ Kırklareli kura sonuçları merak konusu oldu. 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında 81 ilde inşa edilecek olan TOKİ konutlarının hak sahipliği belirleme kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Kırklareli ilinin kura çekilişi 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Kırklareli hak sahipleri belli oldu mu? TOKİ Kırklareli ilçe ilçe kura sonuçları…