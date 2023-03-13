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3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL!

İlk maaşlarını Nisan ayında almaya hazırlanan EYT'liler bir yandan da kızışan emekli promosyon rekabeti arasında doğru bankayı seçmeye çalışıyor. 3 yıl kalma sözüne karşılık verilen promosyon ödemelerinde cayma hakkının detaylarını araştırmaya başladı. EYT'li emekli promosyon anlaşmasında nelere dikkat etmeli? Akıllara takılan soruların cevaplarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:14
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3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT’liye fırsat ATM uzaklığında!

Bankalar EYT yarışına başladı. Öncesinde 1.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemeleri şu anda 10.000 TL'ye sınırına yaklaştı. EYT'lilerle birlikte milyonlarca emeklinin maaş pastasından pay almak isteyen bankalar promosyon rakamlarını peş peşe açıkladı. Ancak promosyon alacağınız bankada önemli olan tek şey tutarlar olmamalı. Promosyon anlaşması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi emekliler promosyon alıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT’liye fırsat ATM uzaklığında!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru süreci de başladı. Böylece ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi daha emekli olacak. Böylece emekli sayısı 16 milyona yaklaşacak.

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3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT’liye fırsat ATM uzaklığında!

EMEKLİ PROMOSYONU 10 BİN TL SINIRINA YAKLAŞTI!

Bu emeklilerin maaşları ve diğer ödenekleri bankaların da iştahını kabartıyor. Emekli maaş pastasından faydalanmak isteyen bankalar özellikle promosyon konusunda kıyasıya rekabet içine giriyor. Bu durum emeklilere yarıyor. Daha önce 1.500 TL civarında seyreden promosyonlarda rakamlar 10 bin liralara kadar yaklaştı.

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3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT’liye fırsat ATM uzaklığında!

Ancak bankalarla promosyon anlaşması yaparken dikkat edilmesi gereken konular da bulunuyor. İşte akıllara takılan soruların cevapları.

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3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT’liye fırsat ATM uzaklığında!

TÜM EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR Mİ?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin promosyon alma hakkı bulunuyor.