3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru süreci de başladı. Böylece ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi daha emekli olacak. Böylece emekli sayısı 16 milyona yaklaşacak.