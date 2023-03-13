HaberlerGaleri3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL!
3 yıl beklemeye gerek yok! Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL!
İlk maaşlarını Nisan ayında almaya hazırlanan EYT'liler bir yandan da kızışan emekli promosyon rekabeti arasında doğru bankayı seçmeye çalışıyor. 3 yıl kalma sözüne karşılık verilen promosyon ödemelerinde cayma hakkının detaylarını araştırmaya başladı. EYT'li emekli promosyon anlaşmasında nelere dikkat etmeli? Akıllara takılan soruların cevaplarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı.