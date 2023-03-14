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Haberler Galeri Çocuğu olan aileler başvurabilir!1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! PTT'den nakit çekiliyor! e-devlet başvuru ekranı

Çocuğu olan aileler başvurabilir!1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! PTT'den nakit çekiliyor! e-devlet başvuru ekranı

Çocuklu ailelere müjde! Çocuğu olan ailelere, çocuk destek ödemeleri yapılıyor. Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor. Başvurular genellikle E-Devlet üzerinden alınıyor. İhtiyaca yönelik tespitler yapıldıktan sonra gerekli şartları taşıyan hemen PTT'çekebiliyor. Peki, Çocuk Destek Bileşeni nedir, başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni kimler alabilir? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 20:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:58
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Çocuğu olan aileler başvurabilir!1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! PTT’den nakit çekiliyor! e-devlet başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor. Peki, çocuk desteği kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ekranı!

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Çocuğu olan aileler başvurabilir!1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! PTT’den nakit çekiliyor! e-devlet başvuru ekranı

ÇOCUK DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

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Çocuğu olan aileler başvurabilir!1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! PTT’den nakit çekiliyor! e-devlet başvuru ekranı

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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Çocuğu olan aileler başvurabilir!1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! PTT’den nakit çekiliyor! e-devlet başvuru ekranı

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

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Çocuğu olan aileler başvurabilir!1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! PTT’den nakit çekiliyor! e-devlet başvuru ekranı

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.