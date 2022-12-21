Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri İlk olarak Şırnak ve Ardahan'da yapıldı. Kura çekimleri il il devam ederken, 5. etap için kura takvimi belli oldu. Şimdi ise sıra Kırıkkale'ye geldi. TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...