21 Aralık 2022, Çarşamba
TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Kırıkkale TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı il il devam ediyor. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile 20- 25 Aralık kura takvimi açıklandı. Açıklanan yeni takvimin ardından Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar kuralarla ilgili tarih araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 20:42
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