Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında detaylar belli oluyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının en önemli gündem maddeleri arasında yer alan borç yapılandırma paketinin içeriği araştırılmaya başlandı. Banka kredi borcu olan vatandaşlar, kredi borçlarının yapılandırma kapsamında olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? İşte cevaplar...