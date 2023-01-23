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Haberler Galeri Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında detaylar belli oluyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının en önemli gündem maddeleri arasında yer alan borç yapılandırma paketinin içeriği araştırılmaya başlandı. Banka kredi borcu olan vatandaşlar, kredi borçlarının yapılandırma kapsamında olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:03
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Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

Kredi borcu yapılandırma var mı, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için hazırlıklar tamamlanırken, gözler kredi borçlarına çevrildi. Banka kredi borcu olanlar, yeni yapılandırma paketinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle 84 milyona barış elini uzatmaya hazırlanıyor. Paket kapsamında 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tamamı yapılandırılacak.

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Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

Uzun vadelerle ödemede kolaylık sağlanırken, yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak.

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Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

18 AYIN ÜZERİNDE TAKSİT İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen yapılandırma paketi Maliye'ye olan vergi borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsıyor.

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Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...

Anapara borcuna eklenen faiz, gecikme faizinin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 18 ayın üzerinde uzun vadelerle vatandaşın borçlarını rahatça ödemesi sağlanacak.

Düşük tutarlı borçların tamamının silinmesi de bekleniyor.