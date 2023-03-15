TOKİ kazananların İSİM LİSTESİ! TOKİ 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TOKİ Tekirdağ kura çekiliş sonuçları isim isim liste! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası deprem nedeniyle verilen aranın ardından il il çekilmeye başlandı.TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu kura sonuçları listesi bugün açıklanıyor. Engelli, emekli, genç ve diğer kategoriler için gerçekleşecek çekilişle beraber toplamda 3 bin 100 konutun hak sahibi belirlenecek. Peki, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı...