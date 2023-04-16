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Haberler Galeri e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebilecek! Ödemeler arttı! 2.500 TL'ye kadar hane başına para yardımı! İşte başvuru ekranı

e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebilecek! Ödemeler arttı! 2.500 TL'ye kadar hane başına para yardımı! İşte başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemelere 2023 yılına girilmesiyle birlikte zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 900 TL ile 2500 TL tutarında verilen ödemelere ilişkin başvurular, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğalgaz desteği ödemeleri başvurusu onaylanan hanelere yapılıyor. Peki, doğal gaz destek ödemesi ne kadar, kimlere verilir, şartları neler? İşte, konya dair merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:45
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e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebilecek! Ödemeler arttı! 2.500 TL’ye kadar hane başına para yardımı! İşte başvuru ekranı

Hane başına 2.500 TL'ye kadar para yardımı verilecek! Sosyal yardım kapsamında yer alan doğal gaz desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, doğal gaz desteği başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebilecek! Ödemeler arttı! 2.500 TL’ye kadar hane başına para yardımı! İşte başvuru ekranı

DESTEK ÖDEMELERİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

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e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebilecek! Ödemeler arttı! 2.500 TL’ye kadar hane başına para yardımı! İşte başvuru ekranı

900-2500 TL ÖDENİYOR!

Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.'

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e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebilecek! Ödemeler arttı! 2.500 TL’ye kadar hane başına para yardımı! İşte başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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e-Devlet’ten başvuran PTT’den nakit çekebilecek! Ödemeler arttı! 2.500 TL’ye kadar hane başına para yardımı! İşte başvuru ekranı

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.