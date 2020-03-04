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4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
4 Mart evde akım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemelerinin Mart ayında ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bakım aylığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilmektedir. Peki, 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan illerin listesi belli oldu mu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 12:43
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