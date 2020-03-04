4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

4 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayının ilk günlerinde en çok aranılan konulardan biri de evde bakım maaşının yatacaği tarih olarak dikkat çekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı ödemesinin tarihi belli oldu. Peki, 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaş yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...