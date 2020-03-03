Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüse ilişkin gelişmelerle rekor üstüne rekor güren altın fiyatları hafif aşağı yönlü hareket etti. Dünkü kapanışta 319,10 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 317 liradan başlamıştı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Mart güncel döviz kurları...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 11:04Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:10