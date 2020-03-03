Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 111 milyon 916 bin 808,83 lira, işlem miktarı ise 3.467 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 133 milyon 674 bin 682,91 lira oldu.