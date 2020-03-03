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Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüse ilişkin gelişmelerle rekor üstüne rekor güren altın fiyatları hafif aşağı yönlü hareket etti. Dünkü kapanışta 319,10 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 317 liradan başlamıştı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:10
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Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 519,00 lira, Cumhuriyet altını 2.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 2,12 düşüşle 319,10 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda koronavirüse ilişkin gelişmeler ve G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaları takip edilecek. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Mart canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTININ KİLOGRAMI 322 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 322 bin liraya geriledi.

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Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 318 bin 950 lira, en yüksek 326 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 322 bin liradan tamamladı.

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Altın fiyatları son durum: 3 Mart gram altın, bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 111 milyon 916 bin 808,83 lira, işlem miktarı ise 3.467 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 133 milyon 674 bin 682,91 lira oldu.