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Haberler Galeri EYT'li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

EYT'li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesini vermeye başladı. Emeklilik nedeniyle nitelikli elemanın ücreti düşürülemeyecek. EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki de devreye alındı.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2023 06:59
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EYT’li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

Emeklilikte yaşa takılanlardan emekli olanların büyük bölümü çalışmaya devam edecek. Emekli olduktan sonra çalışacak olanlar ücretin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

Bugün itibariyle 18 bin lira maaş alan bir EYT'li emekli olduktan sonra aynı işyerinde asgari ücretle çalıştırılamayacak. Emeklilik nedeniyle nitelikli elemanın ücreti düşürülemeyecek.

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EYT’li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

TAVAN ÜCRETTE 3753 LİRA PRİM DESTEĞİ

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki de devreye alındı. Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanacak.

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EYT’li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

Prim teşvikine tabi olup emekli ve yaşlılık aylığı bağlananlara maaşları kesilmeden çalışma imkânı sunulacak. Bu destek asgari ücretli çalışan başına 500,40 lira ile tavan ücretli çalışan başına 3 bin 753 lira arasında değişecek.

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EYT’li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

Özel sektör çalışanlarının yeniden eski işine dönüş için öngörülen süre de 30 güne çıkarıldı. EYT'den yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda prim teşvikinin maliyeti 10 aylık dönem için 6.3 milyar lira, yüzde 75'nin çalışmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar lira hesaplanıyor.