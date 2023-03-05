EYT’li çalışana ücret koruması! Sözleşmelilerde de zorunlu emeklilik kalktı | SSK, Emekli Sandığı emeklisi prim ödemeden esnaflık yapacak

Özel sektör çalışanlarının yeniden eski işine dönüş için öngörülen süre de 30 güne çıkarıldı. EYT'den yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda prim teşvikinin maliyeti 10 aylık dönem için 6.3 milyar lira, yüzde 75'nin çalışmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar lira hesaplanıyor.