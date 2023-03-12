TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | TOKİ İzmir Aliağa, Kemalpaşa 12 Mart kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 1.500 konut kura sonuçları öğrenme

TOKİ İzmir kura çekimine ilişkin detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 ilimizde yıkıcı etkilere sebep olan iki büyük depremin ardından TOKİ Sosyal Konut İlk Evim projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı isim listesi...