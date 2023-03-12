12 Mart 2023, Pazar
TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | TOKİ İzmir Aliağa, Kemalpaşa 12 Mart kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 1.500 konut kura sonuçları öğrenme
TOKİ İzmir kura isim listesi açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ev sahibi olabilme umuduyla kura çekilişini bekliyor. Arama motorlarında TOKİ İzmir kura canlı izle aratılmaları hız kazanırken 8 Mart'ta başlayan çekilişler 14 Mart'a kadar sürecek. İşte TOKİ İzmir kura sonuçları...
Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:03
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