07 Mart 2023, Salı
16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!
SGK milyonlarca kişi çeşitli destek ödemeleri sunmaya devam ediyor.SGK'ya yazıyı getirene 16.500 TL verilecek. 90 gün üzeri sigortası olanlar paranızı direkt alabilirsiniz. Bu ödemelerin en sık bilinenleri arasında doğum parası yer alıyor. Doğum yapan annelere doğumdan sonraki 112 günü kapsayacak şekilde ödemeler yapılıyor. Peki, doğum yardımı şartları neler? Başvurular için son gün ne zaman? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 18:39
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