16.500 TL hesaplara yatacak! SGK’ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!

SGK tarafından çalışan annelere çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor.Bu ödemeler arasında doğum parası da yer alıyor.Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrası en düşük ödeme tutarı ise 112 gün için 16.103 TL olarak hesaplandı. Ancak çalışan annelerin 1 yıl içinde en az 90 gün sigortasının yatırılmış olması en önemli şart olarak öne çıkıyor. Öte yandan doktordan alınan raporun iş yerine teslim edilmesi gerekiyor. Peki, SGK doğum yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, başvuru ekranı!