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16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!

SGK milyonlarca kişi çeşitli destek ödemeleri sunmaya devam ediyor.SGK'ya yazıyı getirene 16.500 TL verilecek. 90 gün üzeri sigortası olanlar paranızı direkt alabilirsiniz. Bu ödemelerin en sık bilinenleri arasında doğum parası yer alıyor. Doğum yapan annelere doğumdan sonraki 112 günü kapsayacak şekilde ödemeler yapılıyor. Peki, doğum yardımı şartları neler? Başvurular için son gün ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 18:39
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16.500 TL hesaplara yatacak! SGK’ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!

SGK tarafından çalışan annelere çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor.Bu ödemeler arasında doğum parası da yer alıyor.Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrası en düşük ödeme tutarı ise 112 gün için 16.103 TL olarak hesaplandı. Ancak çalışan annelerin 1 yıl içinde en az 90 gün sigortasının yatırılmış olması en önemli şart olarak öne çıkıyor. Öte yandan doktordan alınan raporun iş yerine teslim edilmesi gerekiyor. Peki, SGK doğum yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, başvuru ekranı!

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16.500 TL hesaplara yatacak! SGK’ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çalışan anneler için devreye aldığı doğum parası vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Yapılan bu ödemeler 112 günü yani kısacası 16 haftalık bir süreci kapsıyor. Ocak 2023'te ödeme tutarları bir kez daha artacak.

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16.500 TL hesaplara yatacak! SGK’ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!

RAPORUN TESLİM EDİLMESİ ŞART

Öte yandan doktordan alınan raporun iş yerine teslim edilmesi en önemli şartlardan birisi oluyor.

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16.500 TL hesaplara yatacak! SGK’ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!

Devlet tarafından doğum yapan annelere sunulan bu destekler gebelik anından itibaren başlıyor ve bebek doğduktan sonraki süreçlere kadar devam ediyor.

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16.500 TL hesaplara yatacak! SGK’ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!

Örneğin 6.471 TL brüt maaşı olan birisine en düşük ödeme tutarı 16.103 TL şeklinde oluyor.