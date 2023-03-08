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Haberler Galeri TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE!

TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE!

TOKİ İzmir kura çekimine ilişkin detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 ilimizde yıkıcı etkilere sebep olan iki büyük depremin ardından TOKİ Sosyal Konut İlk Evim projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:15
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TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 3.479 konut kura sonuçları öğrenme

TOKİ İzmir kura isim listesi açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ev sahibi olabilme umuduyla kura çekilişini bekliyor. Arama motorlarında TOKİ İzmir kura canlı izle aratılmaları hız kazanırken 8 Mart'ta başlayan çekilişler 14 Mart'a kadar sürecek. İşte TOKİ İzmir kura sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 3.479 konut kura sonuçları öğrenme

TOKİ İZMİR 8 MART KURA CANLI İZLE!

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TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 3.479 konut kura sonuçları öğrenme

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir TOKİ kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 14 Mart 2023 Salı günü sona erecek.

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TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 3.479 konut kura sonuçları öğrenme

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konutlar Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

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TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 3.479 konut kura sonuçları öğrenme

İşte ilçe ilçe tarihler:

8 MART: Merkez