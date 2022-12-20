20 Aralık 2022, Salı
TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 00:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 00:54
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