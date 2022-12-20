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Haberler Galeri TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 00:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 00:54
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TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut kapsamında İzmir'de 12 bin 400 konut yapılacak. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

2022 TOKİ SOSYAL KONUT İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak.

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TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

İZMİR'DE KAÇ SOSYAL KONUT YAPILACAK?

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

İzmir kura çekimi takvimi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ!

Tarihin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri haftalık olarak resmi internet sayfası üzerinden açıklanıyor.

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TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

TOKİ kura çekimi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir iillerinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek.