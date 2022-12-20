TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut kapsamında İzmir'de 12 bin 400 konut yapılacak. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?